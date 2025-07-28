Татарстан вошел в топ регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО
В республике средняя стоимость ОСАГО составляет 8,4 тыс. рублей
Татарстан попал на седьмое место среди регионов с самой дорогой средней стоимостью полиса ОСАГО. Об этом сообщают «Известия».
В республике средняя стоимость ОСАГО составляет 8,4 тыс. рублей. Таким образом, его цена в Татарстане превышает среднероссийскую.
В 2024 году средняя стоимость ОСАГО в России составила 7,6 тыс. рублей.
Первое место занимает Москва, где полис стоит 11,3 тыс. рублей, а второе — Санкт-Петербург (10,2 тыс.).
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года в России было заключено 23,4 млн договоров ОСАГО.
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