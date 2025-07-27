«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Зенитом»
Матч начнется сегодня в Казани в 20.00
Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на сегодняшнюю домашнюю игру против «Зенита», которая станет первым официальным матчем для команды в нынешнем сезоне РПЛ.
С первых минут на поле выйдут:
- вратарь: Евгений Ставер.
- защитники: Илья Рожков, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко и Игорь Вуячич с повязкой капитана.
- полузащитники: Дмитрий Кабутов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву и Богдан Йочич.
- нападающий: Мирлинд Даку.
Анастасия Фартыгина
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