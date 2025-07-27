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«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Зенитом»

19:03, 27.07.2025

Матч начнется сегодня в Казани в 20.00

«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Зенитом»
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на сегодняшнюю домашнюю игру против «Зенита», которая станет первым официальным матчем для команды в нынешнем сезоне РПЛ.

С первых минут на поле выйдут:

  • вратарь: Евгений Ставер.
  • защитники: Илья Рожков, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко и Игорь Вуячич с повязкой капитана.
  • полузащитники: Дмитрий Кабутов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву и Богдан Йочич.
  • нападающий: Мирлинд Даку.
Анастасия Фартыгина

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