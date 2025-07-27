В России за сутки потушено 32 лесных пожара в 19 регионах
Работы по тушению 56 пожаров в 18 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 32 лесных пожара в 19 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 56 пожаров в 18 регионах.
В борьбе с огнем задействованы 1 985 человек, 264 единицы техники и 33 воздушных судна. 81 воздушное судно проводит авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 64 работника ФБУ «Авиалесоохрана».
В трех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах.
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