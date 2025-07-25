Нидерландский регулятор отложил решение по сборам Apple для приложений знакомств

ACM приостановило рассмотрение и ждет распоряжений Европейской комиссии по новым правилам цифрового рынка

Нидерландское Агентство по защите потребителей и рынку (ACM) объявило о приостановке процесса против Apple, в котором рассматривались комиссии App Store для приложений знакомств. Ранее регулятор требовал от разработчиков довести сборы до не более 27% или предоставить альтернативные платежные системы, но теперь дело заморожено в ожидании решений Европейской комиссии по Закону о цифровых рынках.

ACM начала расследование в 2021 году после жалоб от создателей приложений вроде Tinder и Bumble, которые вынуждены платить Apple высокий сбор за внутриигровые платежи. Регулятор счел такие условия дискриминационными и потребовал раздельного решения по платежам. Apple настаивала на необходимости единой системы, утверждая, что она обеспечивает безопасность пользователей и справедливое распределение доходов.

Приостановка дела связана с вступлением в силу Закона о цифровых рынках ЕС, который устанавливает жесткие правила для «гейткиперов» — крупных платформ с системным значением. Ожидается, что Европейская комиссия в ближайшие месяцы уточнит требования к Apple и возможные исключения для приложений знакомств. После этого ACM возобновит рассмотрение, опираясь на единые европейские стандарты.

Решение ACM стало первым отложенным вердиктом в рамках ужесточения регулирования App Store. Эксперты полагают, что итоговые указания ЕС могут привести к снижению комиссий для небольших разработчиков и появлению альтернативных способов оплаты, что изменит рынок мобильных сервисов в Европе.

Артем Гафаров