В Китае стремительно растет сервис ремонта запрещенных чипов Nvidia

Шэньчжэньские мастерские восстанавливают сотни GPU ежемесячно, несмотря на американский запрет

Незаконный поток передовых AI‑чипов Nvidia, включая H100 и A100, продолжает поступать в Китай, и местные ремонтные мастерские оказались к этому готовы. Около дюжины фирм в Шэньчжэне специализируются на ремонте GPU, полученных через серые каналы, восстанавливая до 500 устройств в месяц с ценой услуги от 10000 до 20000 юаней за единицу.

Запрет США на экспорт этих чипов действует с 2022 года, но актуальность H100 для обучения крупных моделей искусственного интеллекта сохраняется. Независимые сервисы восполнили пробел официальной поддержки Nvidia, которая не обслуживает запрещенные GPU в Китае. Ремонт остается легальным, однако компании скрываются от внимания регуляторов внутри страны и американских властей.

Параллельно растет и контрабанда новейших B200‑чипов, еще более производительных, которые обходят ограничения через транзит по Юго‑Восточной Азии. Это указывает на устойчивый спрос и риски расширения нелегального рынка. В США рассматривают законодательные меры для отслеживания чипов после их продажи, чтобы затруднить подобные обходные пути.

Артем Гафаров