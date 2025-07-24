В Китай ввезли чипы Nvidia на $1 млрд вопреки санкциям США

B200 и H100/H200 обходят запреты через Юго-Восточную Азию, хотя США рассматривают новые меры контроля

Согласно расследованию Financial Times, только за март — июнь 2025 года в Китай тайно отправлено чипов Nvidia на сумму свыше $1 млрд, включая B200, H100 и H200. Они проникли через неформальные каналы, несмотря на действующие экспортные ограничения, введенные США в апреле.

Поставки B200, часто востребованные в облачных инфраструктурах, шли через Юго‑Восточную Азию — такие страны, как Малайзия и Таиланд, рассматриваются как возможные звенья в цепочке контрабанды. Это вызвало обеспокоенность американских властей, которые теперь планируют расширить экспортный контроль и потребовать идентификацию местонахождения чипов уже после их продажи.

Несмотря на это, ранее в июле Белый дом разрешил некоторым чипам H20 снова поступать в Китай. Президент Дональд Трамп отменил часть запретов после акта давления со стороны Nvidia CEO Дженсена Хуана, который настаивал на том, что ограничения ослабляют позиции компаний США и способны стимулировать китайские технологии.

Теперь остается вопрос, удастся ли полностью блокировать нелегальный экспорт через цепочки в Юго‑Восточной Азии. Пока США планируют ужесточение контроля посредством анализа логистики и процедур подтверждения местонахождения оборудования, но критики указывают, что уже появились прецеденты обхода системы.

Дальнейшие действия властей и возможные санкции в отношении транзитных стран могут стать ключевыми для эффективности политики экспортного контроля. Серьезная экспансия ИИ‑технологий Китая и масштабы нелегальной торговли показывают, что ограничения требуют адаптации и международных усилий.

Артем Гафаров