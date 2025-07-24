Церковь XIX века в Высокогорском районе Татарстана станет объектом культурного наследия

Церковь была закрыта в 1936 году и использовалась не по назначению: в ней размещались склад кожсырья, магазин и мастерская

Рождественско-Богородицкую церковь в селе Высокая Гора планируют внести в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Храм, построенный в 1886 году, является ярким примером русско-византийского стиля и представляет собой значимое сооружение второй половины XIX века. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета республики по ОКН.

Первоначально на этом месте стояла деревянная церковь, возведенная в конце XVI века. В середине XVIII века ее заменили новым деревянным зданием.

В 1880 году местные жители решили построить каменный храм, так как старое здание требовало замены. Проект разработал архитектор Петр Аникин, а строительство финансировали состоятельные семьи, в том числе семья Сусловых, занимавшаяся переработкой зерна.

Церковь была закрыта в 1936 году и использовалась не по назначению: в ней размещались склад кожсырья, магазин и мастерская. Возвращение храма к его первоначальному предназначению началось только в 1994 году.

Также в Буинске мечеть, собор и двухэтажный дом могут признать объектами культурного наследия.



Анастасия Фартыгина