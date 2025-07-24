Доля отечественного ПО в работе госорганов приблизилась к 80%

В начале года показатель составлял 74%

Доля отечественного ПО в работе органов государственной власти в июне 2025 года составила 79,63%, выяснило «Реальное время» из данных Минцифры. В начале года показатель составлял 74%.

Небольшой спад с 77,22% до 76,79% наблюдался в мае, но затем показатель превысил даже апрельские значения. Не исключено, что рост показателей обусловлен и выходом на рынок российского мессенджера Max, который начали внедрять даже в работу муниципальных служб.

В Татарстане уровень использования отечественного ПО оказался еще выше. С января по март 2025 года он стабильно держался на уровне в 100%, данные за следующие месяцы в статистике Минцифры не представлены.

Артем Гафаров