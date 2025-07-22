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В Московском районе на сутки отключат воду в некоторых домах

14:42, 22.07.2025

Это связано с подключением водопровода спортивной школы к централизованным сетям водоснабжения

В Московском районе на сутки отключат воду в некоторых домах
Фото: Реальное время

В некоторых домах Московского района на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

Это связано с подключением водопровода спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию к централизованным сетям водоснабжения.

Водоснабжение прекратится с 09.00 24 июля по 09.00 25 июля по следующим адресам:

  • Короленко, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 15А, 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 26, 26А,
  • проспект Ямашева, 19Б.

Из перечисленных адресов 6 являются жилыми помещениями.

Дарья Сайфиева

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