В Московском районе на сутки отключат воду в некоторых домах
Это связано с подключением водопровода спортивной школы к централизованным сетям водоснабжения
В некоторых домах Московского района на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».
Это связано с подключением водопровода спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию к централизованным сетям водоснабжения.
Водоснабжение прекратится с 09.00 24 июля по 09.00 25 июля по следующим адресам:
- Короленко, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 15А, 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 26, 26А,
- проспект Ямашева, 19Б.
Из перечисленных адресов 6 являются жилыми помещениями.
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