В Казани владельца частного дома оштрафовали за размещение на участке хостела

Собственник сдавал землю в аренду предпринимателю

Фото: Динар Фатыхов

В Казани оштрафовали владельца земельного участка и бизнесмена за хостел в частном доме. Об этом сообщает прокуратура Татарстана. Прокуратура Вахитовского района выявила факт нецелевого использования земельного участка.

Собственник жилого дома на улице Тихогорская города Казани сдал его в аренду предпринимателю, который открыл там место временного размещения для туристов.



По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственника земельного участка и индивидуального предпринимателя административные дела.

Собственник земельного участка был оштрафован на 20 тыс. рублей, а бизнесмен-арендатор — на 30 тыс. рублей.

Ранее прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.



Дарья Сайфиева