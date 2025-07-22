В Казани владельца частного дома оштрафовали за размещение на участке хостела
Собственник сдавал землю в аренду предпринимателю
В Казани оштрафовали владельца земельного участка и бизнесмена за хостел в частном доме. Об этом сообщает прокуратура Татарстана. Прокуратура Вахитовского района выявила факт нецелевого использования земельного участка.
Собственник жилого дома на улице Тихогорская города Казани сдал его в аренду предпринимателю, который открыл там место временного размещения для туристов.
По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственника земельного участка и индивидуального предпринимателя административные дела.
Собственник земельного участка был оштрафован на 20 тыс. рублей, а бизнесмен-арендатор — на 30 тыс. рублей.
Ранее прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.
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