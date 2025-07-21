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В Татарстане ликвидировали несанкционированную свалку в Новошешминском районе

20:35, 21.07.2025
В Татарстане ликвидировали несанкционированную свалку в Новошешминском районе
Фото: Динар Фатыхов

В селе Слобода Екатерининская Новошешминского района Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка мусора. Об этом сообщает Минэкологии.

Свалка была обнаружена после обращения местных жителей. Специалисты Волжско-Камского территориального управления провели выездное обследование и выявили сброс отходов, в том числе бытового мусора.

В ответ на ситуацию исполкому Екатерининского сельского поселения было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Анастасия Фартыгина

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