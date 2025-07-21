США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании

Фото: Динар Фатыхов

США впервые за 17 лет разместили ядерные бомбы в Великобритании, сообщает UK Defence Journal. По информации издания, несколько термоядерных бомб B61-12 были перевезены на военную базу Королевских ВВС в Лейкенхите, Саффолк.

Во время холодной войны США также размещали ядерное оружие на этой базе, но последний известный вывоз произошел в 2008 году, когда началось сокращение вооружений в Европе. Возвращение ядерных бомб может существенно изменить ядерную стратегию НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с Россией.

Бомбы, как предполагается, были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в новое безопасное хранилище в Великобритании. Официальные представители ВВС США и британских властей пока не комментируют эту информацию.

В последние годы Россия выражает обеспокоенность по поводу активности НАТО у своих границ, называя это «сдерживанием российской агрессии». В МИД России подчеркивают, что Москва открыта для диалога с НАТО, но на равноправной основе, и призывают Запад отказаться от милитаризации Европы.

Напомним, что администрация Трампа обсуждает выделение Ирану $30 млрд за отказ от обогащения урана.



Анастасия Фартыгина