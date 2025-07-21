Гонконг начал расследование утечки данных клиентов Louis Vuitton

В результате инцидента в Сеть утекли персональные данные почти 420 тысяч человек

Гонконгская комиссия по защите данных начала официальное расследование после того, как Louis Vuitton признал утечку персональной информации 420 тысяч клиентов в регионе. По предварительной информации, злоумышленники получили доступ к контактам, адресам и дате рождения пользователей, что вызывает серьезные опасения относительно безопасности обработки данных.

Руководство Louis Vuitton уже уведомило пострадавших и приняло меры по повышению защиты данных, включая усиление контроля доступа и внедрение новых протоколов шифрования. При этом китайское подразделение бренда сотрудничает с регуляторами и оказывает поддержку в расследовании.

Гонконгские власти проверят, соответствуют ли внутренние системы Louis Vuitton требованиям закона о защите персональной информации, включая уведомление пострадавших и предотвращение дальнейших утечек. Результаты расследования могут повлечь за собой штрафы и обязательства по изменению практик хранения данных.

Артем Гафаров