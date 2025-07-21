В Казани заменят рекордное количество лифтов в многоквартирных домах

За прошлые три года обновили почти на три десятка меньше, чем в этом году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году власти Казани планируют заменить 459 лифтов в многоквартирных домах. Об этом заявил замглавы исполкома столицы Искандер Гиниятуллин.

По его словам, это рекордное количество лифтов

— За три последних года была заменено 428 лифтов, — уточнил он.

По последним сведениям, жилищный фонд города насчитывает 70 293 многоквартирных дома общей площадью 39 миллионов квадратных метров. Система управления жилым фондом распределена следующим образом: большинство домов (84,55%) находятся под непосредственным управлением УК, 14,43 — ТСЖ или ТСК, и только один процент под непосредственным управлением жильцов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане паспорта готовности к отопительному периоду есть только у 9% многоквартирных домов.



Дмитрий Зайцев