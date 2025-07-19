Microsoft прекратит использование китайских инженеров для поддержки военной облачной инфраструктуры

После расследования ProPublica Microsoft отказалась от помощи сотрудников из Китая, а Пентагон начал двухнедельный обзор контрактов

Microsoft объявила о прекращении использования инженерной поддержки из Китая для своих облачных услуг, используемых Пентагоном. Это решение последовало за публикацией ProPublica, которая выявила, что китайские специалисты участвовали в обслуживании систем Министерства обороны США под наблюдением американских «цифровых эскортов». После обнародования информации Сенатор Том Коттон направил запрос к Пентагону, а министр обороны Пит Хегсетх запустил двухнедельный обзор всех облачных контрактов.

Официальный представитель Microsoft сообщил, что компания изменила свои процедуры и гарантирует отсутствие участия китайских команд в технической поддержке облачных систем Пентагона. Компания подчеркнула, что подобный шаг предпринят в ответ на озабоченность общественности и регуляторов. Тем временем многие эксперты считают, что первоначальная схема работы — с участием инженеров и цифровых эскортов — создала уязвимость для проникновения в важнейшую инфраструктуру.

Министр обороны Хегсетх заявил, что участие иностранных инженеров в обслуживании облачных сервисов Пентагона будет прекращено немедленно, и пообещал усиленную проверку подрядчиков и их сотрудников. Сенатор Коттон подчеркнул, что Китай остаётся одной из самых серьёзных киберугроз, и призвал устранять любые слабые места в цепочке поставок и обслуживания.

Артем Гафаров