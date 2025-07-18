«Эксмо-АСТ» возобновило передачу электронных копий книг в РГБ после трехлетнего перерыва

По данным Минцифры, «Эксмо» заняло 4-е место, а АСТ — 7-е. Ранее более трех лет издательства не передавали копии, как того требует закон

Фото: Предоставлено пресс-службой издательства АСТ

Группа «Эксмо-АСТ» в 2024 году впервые за несколько лет вошла в рейтинг издательств, передавших в Российскую государственную библиотеку наибольшее количество обязательных электронных копий книг. По данным Минцифры, «Эксмо» заняло 4-е место, а АСТ — 7-е. Ранее более трех лет издательства не передавали копии, как того требует закон. В компании объяснили это техническими трудностями из-за объема выпуска и опасениями утечек. Сейчас процесс передачи удалось наладить.

Лидером рейтинга стало независимое подразделение «ЛитРес: Самиздат», передавшее свыше 33 тыс. копий. Второе место заняла Ridero с 18,9 тыс. копий, третье — издательство «Просвещение», передавшее 5,6 тыс. экземпляров. Согласно данным Минцифры, обязательные электронные экземпляры в РГБ передают чуть более 17% всех издательств. В ведомстве называют ситуацию системной.

Одновременно с этим рынок печатной книги продолжил сокращаться. Продажи бумажных книг в магазинах составили 74 млн экземпляров — на 9,9% меньше, чем в 2023 году, и на 18,7% меньше, чем в 2020 году. Это минимальный показатель за все время наблюдений. Общая сеть книжных магазинов в России также сократилась. В 2024 году в стране насчитывалось 2,4 тыс. магазинов. За год закрылось 220 точек, открылось — 94. Итоговое сокращение составило 126 магазинов. Темпы закрытия выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Эксперты связывают изменения с переходом покупателей на онлайн-торговлю. На маркетплейсах книги дешевле, в некоторых случаях — до 50%. Это связано с налоговыми преференциями для онлайн-платформ и высокой торговой наценкой в магазинах — до 100—120%. При этом налоговая нагрузка на традиционную розницу увеличивается.

Продолжается рост издержек издательств. По данным Минцифры, затраты на типографские услуги выросли в среднем на 17,9%. На рынке наблюдается дефицит материалов для полиграфической отделки. По расчетам, на начало 2025 года дефицит таких материалов достиг 30% от потребности. В издательствах считают, что рост цен связан с увеличением расходов типографий на оборудование, сырье и аренду, а также с санкционными ограничениями.

По оценке участников рынка, полиграфия составляет около 30% прямых затрат на выпуск книги. Это влияет на розничную цену, особенно в сегменте качественных и коллекционных изданий. По прогнозам, к концу 2025 года общий тираж книг сократится еще на 3%.

Минцифры называет драйверами роста цифровизацию и развитие маркетплейсов. Продажи бумажных книг в интернете, а также электронных и аудиоформатов продолжают расти. Читатели все чаще переходят на цифровые форматы и заказывают книги онлайн.

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Екатерина Петрова