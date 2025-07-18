Татарстанцам не рекомендуют купаться на восьми пляжах республики
По состоянию на 18 июля 2025 года, Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало санитарно-эпидемиологические заключения на использование водного объекта в рекреационных целях на 10 пляжей из 26 проверенных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Санитарно-эпидемиологические заключения получили:
- Городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос.Красный Ключ;
- Туристическо-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск, ул.Шевченко;
- Пляж парка «Кондурча», г.Нурлат, мкр.Верхний Нурлат, ул.Набережная;
- Пляж мкр.Заинск-2, г.Заинск, ул.Красная площадь;
- Пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш, ул. Галактионова, д.32;
- Пляж «Лето», пгт.Камское Устье, ул.З.Каратаи;
- Пляж «Юность», г.Чистополь, ул.Бутлерова;
- Пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, с.Каргали, ул.8 Марта;
- Пляж на южной окраине Елабуги;
- Пляж «Сувар», Алькеевский район, с.Сиктерме.
Результаты исследований воды соответствуют гигиеническим требованиям на 17 пляжах:
- пляж «озеро Глубокое», Казань;
- городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ;
- пляж парка «Кондурча», Нурлат, мкр. Верхний Нурлат;
- пляж мкр. Заинск-2, Заинск;
- пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш;
- пляж «Лето», Камское Устье;
- пляж «Юность», Чистополь;
- пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, с.Каргали;
- городские пляжи в Набережных Челнах, Лениногорске, Тетюшах, Елабуге, Зеленодольска, с. Сиктерме и Базарные Матаки Алькеевского района, пляж в пгт. Алексеевское по ул. Гагарина;
- пляж «Аквапарк», Бугульма.
Однако вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:
- пляж «Локомотив», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;
- пляж «Нижнее Заречье», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;
- пляж «озеро Большое Лебяжье», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;
- пляж «Комсомольский», Казань — по микробиологическим показателям;
- пляж «Камское море», Лаишево — по микробиологическим показателям;
- городские пляжи Мензелинска (правый и левый берег р.Мензеля) — по микробиологическим показателям;
- туристическо-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск — по микробиологическим показателям;
- пляж на реке Ик, с.Муслюмово — по микробиологическим показателям.
В связи с несоответствием качества воды гигиеническим нормативам Управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания.
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