Татарстанцам не рекомендуют купаться на восьми пляжах республики

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 18 июля 2025 года, Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало санитарно-эпидемиологические заключения на использование водного объекта в рекреационных целях на 10 пляжей из 26 проверенных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санитарно-эпидемиологические заключения получили:

Городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос.Красный Ключ; Туристическо-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск, ул.Шевченко; Пляж парка «Кондурча», г.Нурлат, мкр.Верхний Нурлат, ул.Набережная; Пляж мкр.Заинск-2, г.Заинск, ул.Красная площадь; Пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш, ул. Галактионова, д.32; Пляж «Лето», пгт.Камское Устье, ул.З.Каратаи; Пляж «Юность», г.Чистополь, ул.Бутлерова; Пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, с.Каргали, ул.8 Марта; Пляж на южной окраине Елабуги; Пляж «Сувар», Алькеевский район, с.Сиктерме.

Результаты исследований воды соответствуют гигиеническим требованиям на 17 пляжах:

пляж «озеро Глубокое», Казань;

городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ;

пляж парка «Кондурча», Нурлат, мкр. Верхний Нурлат;

пляж мкр. Заинск-2, Заинск;

пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш;

пляж «Лето», Камское Устье;

пляж «Юность», Чистополь;

пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, с.Каргали;

городские пляжи в Набережных Челнах, Лениногорске, Тетюшах, Елабуге, Зеленодольска, с. Сиктерме и Базарные Матаки Алькеевского района, пляж в пгт. Алексеевское по ул. Гагарина;

пляж «Аквапарк», Бугульма.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Однако вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

пляж «Локомотив», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

пляж «Нижнее Заречье», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

пляж «озеро Большое Лебяжье», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

пляж «Комсомольский», Казань — по микробиологическим показателям;

пляж «Камское море», Лаишево — по микробиологическим показателям;

городские пляжи Мензелинска (правый и левый берег р.Мензеля) — по микробиологическим показателям;

туристическо-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск — по микробиологическим показателям;

пляж на реке Ик, с.Муслюмово — по микробиологическим показателям.

В связи с несоответствием качества воды гигиеническим нормативам Управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания.

Рената Валеева