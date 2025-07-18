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Татарстанцам не рекомендуют купаться на восьми пляжах республики

13:28, 18.07.2025
Татарстанцам не рекомендуют купаться на восьми пляжах республики
Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 18 июля 2025 года, Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало санитарно-эпидемиологические заключения на использование водного объекта в рекреационных целях на 10 пляжей из 26 проверенных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санитарно-эпидемиологические заключения получили:

  1. Городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос.Красный Ключ;
  2. Туристическо-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск, ул.Шевченко;
  3. Пляж парка «Кондурча», г.Нурлат, мкр.Верхний Нурлат, ул.Набережная;
  4. Пляж мкр.Заинск-2, г.Заинск, ул.Красная площадь;
  5. Пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш, ул. Галактионова, д.32;
  6. Пляж «Лето», пгт.Камское Устье, ул.З.Каратаи;
  7. Пляж «Юность», г.Чистополь, ул.Бутлерова;
  8. Пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, с.Каргали, ул.8 Марта;
  9. Пляж на южной окраине Елабуги;
  10. Пляж «Сувар», Алькеевский район, с.Сиктерме.

Результаты исследований воды соответствуют гигиеническим требованиям на 17 пляжах:

  • пляж «озеро Глубокое», Казань;
  • городской пляж «Кама», Нижнекамский район, пос. Красный Ключ;
  • пляж парка «Кондурча», Нурлат, мкр. Верхний Нурлат;
  • пляж мкр. Заинск-2, Заинск;
  • пляжный комплекс «Нократ», Мамадыш;
  • пляж «Лето», Камское Устье;
  • пляж «Юность», Чистополь;
  • пляж на озере «Кизлэу», Чистопольский район, с.Каргали;
  • городские пляжи в Набережных Челнах, Лениногорске, Тетюшах, Елабуге, Зеленодольска, с. Сиктерме и Базарные Матаки Алькеевского района, пляж в пгт. Алексеевское по ул. Гагарина;
  • пляж «Аквапарк», Бугульма.
Рената Валеева / realnoevremya.ru

Однако вода не соответствует гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • пляж «Локомотив», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;
  • пляж «Нижнее Заречье», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;
  • пляж «озеро Большое Лебяжье», Казань — по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;
  • пляж «Комсомольский», Казань — по микробиологическим показателям;
  • пляж «Камское море», Лаишево — по микробиологическим показателям;
  • городские пляжи Мензелинска (правый и левый берег р.Мензеля) — по микробиологическим показателям;
  • туристическо-рекреационная зона «Пляж», Альметьевск — по микробиологическим показателям;
  • пляж на реке Ик, с.Муслюмово — по микробиологическим показателям.

В связи с несоответствием качества воды гигиеническим нормативам Управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания.

Рената Валеева

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