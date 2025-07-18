Бывшая телеведущая Курбангалеева* заочно приговорена к 8 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* к 8 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Назначить Курбангалеевой* Фариде Рашидовне 8 лет лишения свободы, — огласил решение судья.

Именно такое наказание запрашивал прокурор в ходе прений сторон.

Второй фигурант дела, Алексей Барановский**, был осужден на 6 лет лишения свободы. Обоим подсудимым также запрещено администрировать интернет-сайты сроком на 4 года.

Судебный процесс проходил заочно, так как Курбангалеева* и Барановский** находятся в розыске. Рассмотрение дела заняло два рабочих дня.

Рената Валеева