Бывшая телеведущая Курбангалеева* заочно приговорена к 8 годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* к 8 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Назначить Курбангалеевой* Фариде Рашидовне 8 лет лишения свободы, — огласил решение судья.
Именно такое наказание запрашивал прокурор в ходе прений сторон.
Второй фигурант дела, Алексей Барановский**, был осужден на 6 лет лишения свободы. Обоим подсудимым также запрещено администрировать интернет-сайты сроком на 4 года.
Судебный процесс проходил заочно, так как Курбангалеева* и Барановский** находятся в розыске. Рассмотрение дела заняло два рабочих дня.
Справка
*включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признана Минюстом России иностранным агентом.
** признан Минюстом России иностранным агентом.
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