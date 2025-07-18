Гособвинитель запросил 8 лет колонии для Курбангалеевой* по делу об оправдании терроризма

Фото: Михаил Захаров

Гособвинитель в прениях сторон запросил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*, обвиняемой заочно в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне* 8 лет лишения свободы, — заявил прокурор.

Для второго фигуранта дела, Алексея Барановского**, прокурор запросил 6 лет лишения свободы. Кроме того, обвинение потребовало запретить обоим администрировать интернет-сайты: Курбангалеевой* — на 4 года, а Барановскому** — на 3 года.

Дело рассматривается заочно, поскольку оба подсудимых находятся в розыске.

Курбангалеева* и Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ).

Следствие установило, что Курбангалеева* в своем Telegram-канале распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, что, по мнению следствия, «вызывало чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства» у общества.

В 2024 году Курбангалеева* и Барановский** разместили на YouTube видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма.

Курбангалеева* включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

С 2007 по 2014 годы Курбангалеева* работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В настоящее время ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года проживает и работает в Праге.

Рената Валеева