В дни Сабантуя мобильный трафик в республике на сети «Летай» вырос в 2,5—4 раза

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

В июне были модернизированы 10 базовых станций оператора «Летай» в 8 населенных пунктах Татарстана. В том числе вблизи образовательных учреждений и социально-культурных объектов.

Так, в Нижнекамске сфокусировались на территориях, прилегающих к Ледовому дворцу, нефтехимическому и сварочно-монтажному колледжам. Скорость мобильного интернета здесь увеличили более чем в 2 раза.

Качество мобильной связи улучшили и в других городах республики. К примеру, в Елабуге модернизировали площадку, покрывающую LTE 6-й и 11-й микрорайоны. Теперь елабужане могут в полтора раза быстрее делиться летними фотографиями в соцсетях и мессенджерах. Расширено покрытие и повышено качество голосового соединения для абонентов в Чистополе, в селах Верхнеуслонского, Тюлячинского и Сабинского районов.

В преддверии Сабантуя оператор подготовился к всплеску трафика: укрепил сети на основных майданах Татарстана. Дополнительно установили передвижные базовые станции и дооснастили действующие площадки в Буинске, Казани, Муслюмово и Набережных Челнах. Суммарно емкость увеличили на 66 секторах по всей республике. По данным оператора, локально объем трафика в эти дни превысил стандартные значения в 2,5—4 раза.



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