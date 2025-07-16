Вячеслав Володин о налоге на бездетность: не наш путь

Спикер Госдумы отметил, что решение вопроса демографии таким методом — это не путь России

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддерживает введение налога на бездетность в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь, — сказал Вячеслав Володин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с инициативой ввести так называемый «налог на достойную старость» для граждан, которые не планируют иметь детей.



Дарья Сайфиева