Вячеслав Володин о налоге на бездетность: не наш путь
Спикер Госдумы отметил, что решение вопроса демографии таким методом — это не путь России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддерживает введение налога на бездетность в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь, — сказал Вячеслав Володин.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с инициативой ввести так называемый «налог на достойную старость» для граждан, которые не планируют иметь детей.
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