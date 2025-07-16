В Самарской области развернули бесплатные сети Wi-Fi

Фото: Динар Фатыхов

Компании-провайдеры Самарской области развернули публичные сети с бесплатным Wi-Fi для минимизации неудобств, связанных с возможными ограничениями мобильного интернета. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

Как пояснил Смирнов, в Самарской области могут вводиться временные ограничения в работе мобильного интернета для защиты граждан и объектов инфраструктуры.

— По поручению и при личном контроле губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева правительством региона принимаются необходимые меры, минимизирующие вынужденный дискомфорт жителей. В частности, в Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети WiFi, обеспечивающие бесплатный интернет, — написал Смирнов.

Напомним, в Саратовской области также примут меры по повышению доступности интернета для жителей региона на фоне временных ограничений мобильной связи.

Рената Валеева