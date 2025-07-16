Татарстан оказался в числе лидеров по объему займов от Федерального фонда развития промышленности

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) совместно с региональными фондами за последние 10 лет предоставили российским промышленным предприятиям около 6 тысяч льготных займов на общую сумму более 780 млрд рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, подчеркнув, что к концу 2025 года этот показатель может превысить 850 млрд рублей.

— Федеральный ФРП с 2015 года профинансировал порядка 2 тыс. проектов в 79 регионах России. Общая сумма предоставленных займов превысила 650 млрд рублей. Регионы-лидеры по объему предоставленных займов ФРП — Татарстан, Свердловская и Челябинская области, Московский регион, Нижегородская области, — заявил Денис Мантуров.

В целом по стране региональные фонды развития промышленности поддержали около 4 тыс. проектов на общую сумму порядка 130 млрд рублей. Лидерами по объему предоставленных средств стали региональные фонды Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Чувашии.

Для поддержки промышленных предприятий в России создан комплекс инструментов господдержки, включающий льготные займы от региональных фондов (для малых предприятий), займы федерального ФРП (для средних предприятий) и механизм кластерной инвестиционной платформы (для крупных инвестпроектов).

Задолженность компаний и предпринимателей Татарстана перед банками достигла 1,3 трлн рублей, увеличившись на 23,5% за год, — это превышает темпы прироста долговой нагрузки бизнеса в Поволжье и России в целом.

Рената Валеева