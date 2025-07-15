Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине

Он заметил, что возможная встреча с президентом России будет зависеть от дальнейших действий Москвы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным, — сказал Дональд Трамп.

Он заметил, что возможная встреча с президентом России будет зависеть от дальнейших действий со стороны Москвы.

Дональд Трамп также подчеркнул, что за последние месяцы остановил «много войн», но конфликт на Украине завершить не смог.

Американский лидер ранее пообещал более жесткие санкции США против России, если прогресса в урегулировании ситуации на Украине не будет через 50 дней.



Дарья Сайфиева