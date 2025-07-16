До 2030 года искусственный интеллект может написать юмористический бестселлер

В то же время вероятность появления художественного бестселлера, написанного ИИ, оценивается как низкая

Фото: Екатерина Петрова

Искусственный интеллект, вероятно, создаст бестселлер уже к 2030 году. Об этом сообщил представитель NielsenIQ BookData на конференции по маркетингу и продвижению книг. Эксперты предполагают, что в течение ближайших пяти лет ИИ сможет сгенерировать успешную юмористическую книгу или раскраску, рассчитанную на массовую аудиторию. В то же время вероятность появления художественного бестселлера, написанного ИИ, оценивается как низкая.

В выступлении также говорилось о других тенденциях. Издатели все активнее выпускают книги в коротком формате. Это касается и художественной литературы, где сокращается объем романов. Продажи стимулируют коллекционные и эксклюзивные издания. Сегменты new adult, романтического фэнтези и романов про маленькие города останутся популярными. В сегменте нон-фикшен продолжат расти продажи головоломок, книг с заданиями и материалов по прикладному творчеству. В детской литературе востребованы новеллы с иллюстрациями и комиксы, а также научно-популярные книги.

Анализ продаж за последнее десятилетие показал снижение объемов печатных книг в Великобритании. В 2014 году было продано 243 млн экземпляров, в 2024-м — 239 млн. В то же время рынок аудиокниг вырос почти в четыре раза — с 9 до 34 млн проданных копий. Продажи электронных книг сократились с 89 до 80 млн, однако начали восстанавливаться после падения в 2022 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди самых продаваемых авторов в сегменте детской литературы остаются Джулия Дональдсон и Джефф Кинни. В десятку также входят Ребекка Яррос, Дэйв Пилки, Сара Дж. Маас, Сьюзен Коллинз, Фрида Мак-Фадден, Джейми Смарт, Фиона Уотт и Ричард Осман. Дональдсон сохраняет лидерство по продажам печатных книг в Великобритании.

В художественной литературе за последние десять лет особенно вырос интерес к современной романтической прозе, психологическим триллерам и романтическому фэнтези. Также увеличились продажи манги, криминальных романов и графических новелл. В сегменте нон-фикшен на первых позициях — книги для раскрашивания, мемуары, сборники рецептов и игры со словами. Популярны книги по самопомощи, психологии и лайфхакам. У детей востребованы раскраски, книги о рисовании и головоломки с поиском объектов. Популярны также иллюстрированные сказки, фантастика и фэнтези для подростков.

Женщины покупают книги чаще мужчин. Основная часть покупателей — в возрасте от 20 до 44 лет, особенно активна категория 30—34 года. Большинство предпочитает покупать книги онлайн.

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Екатерина Петрова