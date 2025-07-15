Более 192 тысяч казанцев оплатили проезд в электротранспорте по геолокации и QR-коду

Фото: Динар Фатыхов

Жители и гости Казани активно используют современные способы оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. За семь месяцев более 192 тысяч пассажиров оплатили проезд по геолокации и QR-коду через мобильное приложение «Казань транспорт».

Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

По данным предприятия, за этот период было совершено 192,2 тыс. транзакции, из которых 147,4 тыс. — оплата по QR-коду и 44,8 тыс. — по геолокации. Оплата по геолокации стала доступна в ноябре 2024 года.

С момента внедрения системы оплаты по QR-коду (с 2022 года) и геолокации (с ноября 2024 года) приложение «Казань транспорт» было скачано более 212 000 раз.

МУП «Метроэлектротранс» внедрило новый порядок оплаты проезда банковской картой за нескольких человек в трамваях и троллейбусах Казани.



Рената Валеева