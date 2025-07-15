Восстановленный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе станет четвертым на счету КАМАЗа

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Набережных Челнах в ближайшее время появятся новые места для отдыха детей. Как сообщила пресс-секретарь мэра города Набережные Челны Римма Мухаметзянова, это стало возможным благодаря решению о капитальном ремонте заброшенного детского лагеря «Следопыт».

Решение о возрождении объекта было принято по итогам визита раиса Татарстана Рустама Минниханова, который накануне лично посетил лагерь.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, комментируя планы, отметил:

— Приняты решения по капитальному ремонту летнего оздоровительного лагеря. Три лагеря КАМАЗа успешно работают, это будет четвертый. Есть определенные планы. Мы надеемся, что при поддержке раиса этот объект появится, — сказал он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Оздоровительный лагерь «Следопыт», расположенный в Тукаевском районе, был введен в эксплуатацию в 1988 году. Однако за прошедшие годы он пришел в негодность и в настоящее время полностью не функционирует. Объект требует полного капитального ремонта для возобновления работы. Изначальная вместимость «Следопыта» составляла 560 человек, что позволит обеспечить полноценный отдых значительному числу детей после восстановления.

Рената Валеева