Киношкола режиссера Александра Митты после его смерти продолжает работу

Режиссер передал дела своему личному помощнику

Киношкола Александра Митты продолжит работу, несмотря на его смерть, заявил личный помощник покойного режиссера Геннадий Иванов. Об этом сообщает телеканал RT.

— Школа Митты будет работать, несмотря ни на что, он передал мне все дела, — отметил Геннадий Иванов.

Александр Митта минувшей ночью скончался на 93-м году жизни. Он длительное время боролся с тяжелой формой онкологии.

Среди самых известных работ Александра Митты — фильмы «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий» и другие. Он был удостоен премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал».

Дарья Сайфиева