Новости общества

03:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Киношкола режиссера Александра Митты после его смерти продолжает работу

16:25, 14.07.2025

Режиссер передал дела своему личному помощнику

Киношкола режиссера Александра Митты после его смерти продолжает работу
Фото: скриншот из видео ««Четверть века спустя… (Александр Митта и его «Экипаж»)», «Крупный план», 41 мин. Съемки 2004 года.» с канала «Киновидеообъединение «Крупный план»»

Киношкола Александра Митты продолжит работу, несмотря на его смерть, заявил личный помощник покойного режиссера Геннадий Иванов. Об этом сообщает телеканал RT.

— Школа Митты будет работать, несмотря ни на что, он передал мне все дела, — отметил Геннадий Иванов.

Александр Митта минувшей ночью скончался на 93-м году жизни. Он длительное время боролся с тяжелой формой онкологии.

Среди самых известных работ Александра Митты — фильмы «Граница. Таежный роман», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий» и другие. Он был удостоен премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал».

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также