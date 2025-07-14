Комплексное решение FLAMAX — лауреат регионального конкурса качества

Комплексное решение FLAMAX для хранения и подачи воды будет представлять Татарстан на конкурсе «100 лучших товаров России»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Комплексное решение для хранения и подачи воды от FLAMAX — альтернатива водонапорным башням Рожновского — стало лауреатом ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Результаты стали известны в конце прошлой недели, когда были подведены итоги большой заявочной кампании. Заочный этап проходил в мае, в июне проводилась презентация продукта перед конкурсным жюри. Презентацию FLAMAX успешно провел руководитель направления «Инженерные системы» Айрат Камалов.

Как лауреат конкурса FLAMAX получил возможность размещения своей страницы в региональном каталоге, а также путевку на федеральный финал. Комплексное решение для хранения и подачи воды FLAMAX будет представлять Татарстан на конкурсе «100 лучших товаров России» второй год подряд. В прошлом году в конкурсной заявке компании были сборные стальные резервуары для хранения воды — в итоге они завоевали 4 награды, 2 из которых — на этапе всероссийского финала.

— Теперь очередь дошла до комплексного решения, преимущества которого, по сравнению с морально устаревшими водонапорными башнями, мы представляем всем потенциальным заказчикам. Они не только эстетичнее, но и более современны, надежны и безопасны в эксплуатации, — рассказывает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Команда уже готовит пакет документов для конкурса «100 лучших товаров России». Второй год подряд мы, выражаясь фигурально, на пьедестале почета. Значит, это не случайность, а логичный результат работы нашего трудового коллектива. Поздравляю сотрудников с очередным достижением! Будем стараться показать хороший результат на федеральной арене!

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»