Broadcom свернул планы по заводу микрочипов в Испании

Американская компания Broadcom отказалась от строительства микрочипового завода в Испании. Как сообщает Reuters, переговоры между корпорацией и испанским правительством завершились без соглашения, из-за чего проект стоимостью около 1 млрд долларов был отменен.

По данным испанского издания El Pais, завод должен был стать частью стратегии по развитию внутренней полупроводниковой промышленности. Испания рассчитывала привлечь до 12 млрд евро из фондов Европейского союза для поддержки подобных инициатив.

Ранее в качестве площадки для завода рассматривался город Сарагоса. Однако после отказа Broadcom остаются вопросы о том, сможет ли правительство привлечь других крупных инвесторов. При этом такие компании, как Intel, Samsung и TSMC, продолжают расширять свое присутствие в Европе. В частности, TSMC планирует открыть исследовательский центр в Мюнхене.

Артем Гафаров