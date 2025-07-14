Нуриев сообщил о ежедневных попытках проникновения дронов в Елабужский район

Фото: Мария Зверева

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев заявил о практически ежедневных попытках проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Уважаемые елабужане, все мы переживаем непростое время. Практически ежедневно фиксируются попытки проникновения беспилотных летательных аппаратов на территорию района, — заявил Нуриев в видеообращении.

По словам главы района, «враг пытается нарушить работу важных производственных объектов» и создать атмосферу тревоги среди населения.

Нуриев напомнил жителям о разработанном алгоритме действий при возникновении угрозы: вводится режим «Беспилотная опасность», временно снижается скорость интернета, осуществляется оповещение через SMS-сообщения. В случае необходимости в отдельных районах будут активированы сирены.

Также Нуриев рекомендовал местным жителям иметь при себе наличные средства. Эта мера связана с возможным замедлением скорости интернета.

Рената Валеева