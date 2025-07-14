Климатолог предупредил о повышении температуры в России на 2-3 градуса в течение 50 лет

Фото: Артем Дергунов

Средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса в течение следующих 50 лет. Об этом сообщил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

— Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы, — заявил Кокорин.

По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса. «Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — добавил эксперт.

С наступлением жары жители России могут столкнуться с увеличением счетов за электроэнергию. В условиях высоких температур платежи могут вырасти на 5—15% в зависимости от региона.

Рената Валеева