Из Казани в Даламан увеличат количество рейсов до трех раз в неделю

Фото: Рената Валеева

Авиакомпания AZUR air с 31 июля увеличит частоту полетов из Международного аэропорта Казань в турецкий Даламан до трех раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Казани.

Новое расписание предусматривает выполнение рейсов по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 757-200, рассчитанных на 238 пассажирских кресел. Билеты на эти рейсы доступны к приобретению у партнеров авиакомпании на туристическом рынке в составе пакетных туров.

Даламан является одной из ключевых воздушных гаваней Средиземноморского побережья Турции, обеспечивая удобный доступ к таким популярным туристическим регионам, как Фетхие и Мармарис.

— Юго-запад Турции — это живописный, спокойный край. Именно здесь берет свое начало знаменитая Ликийская тропа, главный пеший маршрут региона, — сказано в сообщении.

Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая расширил свою маршрутную сеть, открыв сегодня новое прямое авиасообщение с популярным египетским курортом Хургада.

Рената Валеева