Путин поручил до октября рассмотреть запуск программы детской книжной карты

Программа предусматривает выдачу книжных карт семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шести лет включительно

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 октября рассмотреть возможность запуска с 2026 года программы «Детская книжная карта». Документ с перечнем поручений опубликован на официальном сайте Кремля. Программа предусматривает выдачу книжных карт семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шести лет включительно. Использовать карту можно будет для покупки детской литературы. Предложение касается всех регионов страны.

Согласно поручению, в подготовке проекта должны участвовать правительство России, Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, а также Российский книжный союз. До обозначенного срока участники должны проработать детали реализации, в том числе — выбрать федеральный орган исполнительной власти, который возьмет на себя общую координацию программы. Также предлагается установить номинал книжной карты — 3 тыс. рублей.

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Екатерина Петрова