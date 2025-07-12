Польша подняла в воздух истребители из-за активности российской авиации у границ

Фото: Максим Платонов

Польские и союзные военно-воздушные силы (ВВС) были подняты в воздух в состоянии боевой готовности в связи с активностью дальней российской авиации вблизи польской границы. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.

— В воздух были подняты дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности, — говорится в сообщении командования.

В польском командовании отметили, что российская авиация наносит удары по целям, расположенным, в том числе, на западе Украины.

17 июня Польша также отреагировала на действия России.

Рената Валеева