Путин поручил увеличить вознаграждения российским спортсменам и тренерам

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Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить существенное увеличение размеров вознаграждений для российских спортсменов и тренеров, в особенности тех, кто занимается подготовкой чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, правительству предстоит внести изменения в нормативные правовые акты, касающиеся условий назначения и выплаты тренерам дополнительного ежемесячного материального обеспечения. Это касается наставников, занимающихся подготовкой чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и будет расцениваться как поддержка за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого, с 2026 года будут увеличены размеры денежных вознаграждений (премий) для российских спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премии будут выплачиваться по итогам выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, чемпионатах России, а также Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Важной деталью является то, что при выплате этих вознаграждений будет снято ограничение верхней границы возраста получателей.



Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2025 года. Ответственным за реализацию этих мер назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Рената Валеева