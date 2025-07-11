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В Алькеевском районе водитель КАМАЗа погиб, выехав на красный свет

16:11, 11.07.2025
В Алькеевском районе водитель КАМАЗа погиб, выехав на красный свет
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня в Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь водителя грузового автомобиля. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Инцидент произошел 11 июля на одном из перекрестков района. 51-летний водитель грузовика КАМАЗа, по предварительной информации, выехал на пересечение дорог на запрещающий сигнал светофора. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем ГАЗ, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Водитель КАМАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.

Рената Валеева

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