В Алькеевском районе водитель КАМАЗа погиб, выехав на красный свет
Сегодня в Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь водителя грузового автомобиля. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Инцидент произошел 11 июля на одном из перекрестков района. 51-летний водитель грузовика КАМАЗа, по предварительной информации, выехал на пересечение дорог на запрещающий сигнал светофора. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем ГАЗ, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
Водитель КАМАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».