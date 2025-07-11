Россияне выбирают приключения, классику и Цыпкина для чтения в отпуске

Подавляющее большинство респондентов (65%) берут в отпуск книги и журналы

Фото: Динар Фатыхов

Контентная платформа «Дзен» и издательская группа «Эксмо-АСТ» провели опрос среди 1 211 россиян из разных регионов. В нем участвовали пары с детьми (51%), пары без детей (31%), расширенные семьи (8%) и родители с детьми (4%). Цель исследования — выяснить, как россияне проводят отпуск с семьей и какой контент выбирают для отдыха.

Больше половины респондентов (56%) считают, что отпуск сближает. Из них 23% уверены, что он всегда укрепляет отношения, еще 33% — что чаще всего. А 32,7% отметили, что не замечают изменений, потому что уже близки со своими родными. Наиболее популярными формами семейного досуга на отдыхе стали визиты к друзьям и родственникам (41%), активный отдых (38%) и экскурсии (25%). Кроме того, 25% участников предпочитают читать новости, 20% — книги и журналы. Наиболее сближающими формами досуга россияне назвали активный отдых (36%), визиты (24%) и настольные игры (24%). Совместное чтение и обсуждение книг выбрали 20%, обсуждение новостей — 15%.

На вопрос о чувствах, которые вызывает совместный отпуск, 37% ответили — спокойствие и умиротворение. Еще 33% радуются новым впечатлениям. Почти четверть (23%) уезжают домой с вдохновением, 22% — с ощущением расслабленности. Подавляющее большинство респондентов (65%) берут в отпуск книги и журналы. Чаще всего это одна бумажная книга (26%) или несколько (5%). Почти пятая часть опрошенных (18%) берут книги, если остается место в багаже. Электронные версии выбирают 17%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Треть участников (33%) читают приключенческие романы. Чуть меньше (28%) выбирают историческую прозу, 23% — детективы и триллеры, 18% — фэнтези и фантастику, 17% — романтические комедии. Нон-фикшен предпочитают 12%.

Почти половина респондентов (46%) читают в отпуске вместе с супругом или супругой, 20% — с родителями, 14% — всей семьей. В числе популярных книг — рассказы Александра Цыпкина, а также «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Гордость и предубеждение» Остин, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Унесенные ветром» Митчелл.

Среди читающих россиян большинство (80%) обсуждают прочитанное с близкими: 14% делают это ежедневно, 28% — несколько раз за отпуск, 31% — хотя бы раз, а 7% устраивают совместные чтения. При этом 44% опрошенных следят в отпуске за 1—2 новостными темами, 27% интересуются 3—4 темами, 10% — 5—6, 19% — семью и более. Чаще всего читают о происшествиях (37%), мировых событиях (36%), политике (26%), экономике (21%), культуре (17%) и туризме (14%).

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова