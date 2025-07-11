«У БРИКС нет приставки анти» — о чем говорил бизнес на саммите в Бразилии

Российские председатели женского делового альянса и делового совета БРИКС подвели итоги работы на саммите в Бразилии

Фото: Реальное время

На полях саммита БРИКС в Бразилии прошло заседание Женского делового альянса БРИКС и Делового совета БРИКС, которые представили предложения по развитию партнерства внутри объединения. Подробнее об инициативах российской стороны — в материале «Реального времени».

Против России введено около 30 тысяч санкций, но БРИКС это не мешает

На пресс-конференции, посвященной итогам саммита, председатель российской части Делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин оценил влияние санкций на работу внутри объединения.

взято с сайта kremlin.ru

Россия переориентировала торговлю с Запада на Юг и продолжила наращивать ее со странами-членами БРИКС — на них сегодня приходится 40% внешнего торгового оборота. Заинтересованные партнеры, по словам спикера, не отвернулись от сотрудничества с нашим государством и на Западе продолжают искать способы сохранить свой бизнес в России.

— Под влиянием политических веяний некоторые бизнесмены уходят или уже ушли из РФ, но есть и те, кто хочет остаться. Конечно, санкции влияют на всех. Против нас введено около 30 тысяч санкций — это неудобно для всех сторон. В этом плане их негативное влияние в равной степени сказывается и на нашем бизнесе, и на западном, — отметил Сергей Катырин.

У БРИКС нет конкуренции с G20

Шесть стран из числа постоянных членов БРИКС числятся в G20, как и Индонезия, которая вступила в объединение с 1 января 2025 года, но интересы бизнеса не имеют географической приверженности, обратила внимание председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На нашем форуме Женского делового альянса, например, присутствовали и участницы из недружественных стран. Женщины-предпринимательницы из Германии, США заинтересовались нашим форумом. У бизнеса нет географической приверженности, а у БРИКС нет приставки «анти», — подчеркнула она.

При этом повестка дня БРИКС и стран «Большой двадцатки» совпадают более чем на 90%, ведь связанность транспортной логистики, взаиморасчеты в национальных валютах и другие вопросы одинаково важны для обоих объединений, отметил Сергей Катырин.

Какие сложности у женщин в бизнесе стран БРИКС?

Отдельной темой для обсуждения на пресс-конференции стала роль женщин в мировом предпринимательстве. В бизнесе нет разделения по гендеру, но все же в силу своей природы и социально-экономических особенностей в некоторых странах, женщины-предприниматели все же сталкиваются с некоторыми трудностями, рассказала Нестерова.

Среди основных проблем выделяется разрыв в доступности образования, заработной плате. Спикер отметила, что в ОАЭ разрыв в доступности образования для женщин и мужчин составляет более 90%, а жительницы Бразилии зарабатывают примерно на 15% меньше, чем мужчины.

Представительницы Индии рассказали о том, что после выхода из декретного отпуска женщины в их стране чаще всего сталкиваются с понижением в должности или уменьшением заработка. Кроме того, в некоторых странах карьере женщин пожилого возраста препятствует низкая доступность медицины.

Страны БРИКС производят 1,2 млрд тонн всего зерна в мире

Вопрос создания зерновой биржи стран объединения, озвученный президентом России Владимиром Путиным на саммите в Казани в 2024 году, остается на повестке дня БРИКС, поскольку именно этими странами потребляется и производится больше всего зерна в мире.

— Проработка вопроса о создании зерновой биржи естественна, ведь мы основные производители и потребители зерна. Более 1,2 млрд тонн зерна производится странами БРИКС и потребляется также около 1,2 млрд тонн этими же странами, — подчеркнул Сергей Катырин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он отметил, что страны БРИКС заинтересованы в такой платформе для того, чтобы обеспечить себе продовольственную безопасность и справедливые цены на зерно.

БРИКС не собирается печатать свои деньги, но обсуждает цифровую валюту

На сегодня 90% взаиморасчетов между странами БРИКС проходит в национальных валютах, и работа в этом направлении продолжается. При этом создавать реальную валюту объединения и распространять ее организация не собирается.

— Конечно, движение в части создания цифровой валюты есть, но никто не говорит о создании своей реальной валюты. Когда-то мы в качестве шутки выпустили такие деньги, но на самом деле никто деньги БРИКС не печатает и не будет, — заверил Сергей Катырин.

Кроме того, инициатива создания инвестиционной платформы БРИКС также поддерживается странами-партнерами, но она должна быть прозрачна и понятна для всех, отметил он. Сейчас работа в этом направлении продолжается по всем регионам России, которые с каждым годом становятся все привлекательнее для инвесторов.

Дарья Сайфиева