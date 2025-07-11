Азиатские рынки торгуются смешанно на фоне рекордов Уолл‑стрит и роста биткоина

Фото: Артем Дергунов

Азиатские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику в пятницу. В Гонконге Hang Seng вырос на 1,8%, а в Шанхае Shanghai Composite прибавил 0,7%. В то же время Nikkei 225 в Токио снизился на 0,2%, а Kospi в Сеуле опустился на 0,4%.

Фьючерсы на основные американские индексы торгуются вблизи нуля. Настроения инвесторов остаются осторожными после того, как S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы на прошлой сессии. Участники рынка также уделяют внимание новым тарифным угрозам и макроэкономическим данным.

Курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в $117 000, что подкрепило интерес к рисковым активам. Аналитики связывают рост криптовалюты с предстоящей «Крипто‑неделей» в Конгрессе США и желаниями институциональных инвесторов увеличить долю цифровых активов.

В нефти наблюдался незначительный рост: Brent поднялась до $68,86 за баррель, а WTI — до $66,86. Доллар укрепился против иены и евро на фоне смешанных сигналов о дальнейших действиях ФРС.

Артем Гафаров