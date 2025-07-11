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Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения на зоовыставке «Экзотеррариум»

09:16, 11.07.2025
Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения на зоовыставке «Экзотеррариум»
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку зоовыставки «Экзотеррариум», организованной предпринимателем из Дагестана. В результате выяснилось, что деятельность выставки не соответствует требованиям, предъявляемым к зоопаркам, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения. Например, отсутствует журнал наблюдений за животными, а также утвержденный кормовой рацион. Не предоставлены сертификаты на корма и ветеринарные документы. Кроме того, не ведется журнал уборки, что ставит под сомнение регулярность ухода за животными.

Также выяснилось, что не организовано ветеринарное обслуживание и нет лицензии на содержание животных. В связи с этим против предпринимателя возбуждены административные дела за несоблюдение правил использования животных в культурных целях и отсутствие необходимых разрешений.

  • Прокуратура уже внесла представление об устранении нарушений. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, что в Нижнекамском районе Татарстана запретили передвижные зоопарки и цирки.

Анастасия Фартыгина

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