ИИ замедляет опытных разработчиков: исследование METR

Фото: Динар Фатыхов

Некоммерческое исследовательское объединение METR опубликовало результаты исследования, показавшего, что использование AI‑помощников, таких как Cursor, замедляет опытных разработчиков при работе с уже знакомыми кодовыми базами. Несмотря на ожидания ускорения работы на 24%, фактическое время выполнения задач увеличилось на 19%.

Исследование проводилось среди опытных разработчиков, работающих с открытым исходным кодом, с использованием AI‑помощника Cursor. Ранее разработчики ожидали, что AI ускорит их работу, однако результаты показали обратный эффект. Причиной замедления стало то, что AI‑предложения часто требовали дополнительного времени на проверку и корректировку, что увеличивало общую продолжительность выполнения задач.

Авторы исследования отметили, что результаты могут не распространяться на менее опытных разработчиков или на работу с незнакомыми кодовыми базами. В таких случаях AI‑помощники могут быть полезными, снижая когнитивную нагрузку и ускоряя процесс разработки.

Несмотря на выявленные недостатки, большинство участников исследования продолжают использовать Cursor, отмечая, что AI‑помощники делают процесс разработки более приятным и менее утомительным, подобно редактированию текста вместо его написания с нуля.

Артем Гафаров