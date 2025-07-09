Российские пользователи вновь жалуются на работу Telegram

Российские пользователи мессенджера Telegram в очередной раз столкнулись с проблемами в работе приложения и массово сообщают о сбоях. Это следует из данных мониторингового портала Downdetector.

По состоянию на 20.42 по московскому времени в России пошел вал жалоб на функционирование сервиса. Число обращений о неполадках быстро превысило 1 250.

скриншот с сайта downdetector.su

Пользователи сообщают о различных проблемах, включая трудности с отправкой и получением сообщений, медленную загрузку медиафайлов, а также общую недоступность мессенджера.

Рената Валеева