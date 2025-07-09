Депутат Госдумы предложил оценивать работу полиции по QR-коду через «Госуслуги»

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил внедрить систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через приложение «Госуслуги». Об этом пишет РИА «Новости».

По замыслу депутата, система призвана повысить доверие граждан к правоохранительным органам и мотивировать сотрудников к более качественной работе.

— Считаю необходимым внедрить ряд экспериментальных мер по повышению доверия к полиции в регионах с наихудшими показателями. Одной из таких мер может стать введение системы оценки качества работы сотрудников полиции через приложение «Госуслуги». После взаимодействия с сотрудником гражданин сможет отсканировать QR-код на форме полицейского и оставить оценку его работы по пятибалльной шкале, — говорится в обращении.

Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению Ткачева, внедрение такой системы позволит честным и эффективным сотрудникам получать заслуженное признание и поощрения.

— Регулярно получая положительные отзывы, сотрудники смогут претендовать на премии, а также на более быстрый карьерный рост, что сделает работу в полиции более привлекательной и мотивирующей. Такая система даст сотрудникам четкие стимулы для улучшения своей работы, укрепляя их заинтересованность в профессиональном развитии и повышении качества взаимодействия с гражданами, — считает парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что новая система обеспечит объективную оценку работы сотрудников на основе реальных показателей, что способствует более справедливым кадровым решениям и уменьшает вероятность появления конфликтных ситуаций.

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Рената Валеева