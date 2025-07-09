Гендиректор платформы X Линда Яккарино объявила об отставке

Гендиректор платформы X (бывший Twitter) Линда Яккарино сообщила, что покидает свой пост. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

— После двух невероятных лет я приняла решение покинуть пост генерального директора X, — написала Яккарино.

Она также выразила гордость за команду X, отметив, что «тот исторический переворот в бизнесе был замечателен».

Линда Яккарино заняла должность главы X в мае 2023 года, после того как Илон Маск приобрел социальную сеть и начал ее масштабную трансформацию. До прихода в X Яккарино занимала пост директора по продажам в крупной американской медиакорпорации NBC Universal, где отвечала за развитие рекламного бизнеса.

Маск приобрел социальную сеть Twitter в 2022 году за $44 млрд, после чего переименовал ее в X. До покупки Маск неоднократно критиковал платформу за ее правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Дональда Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Миллиардер обещал кардинально изменить платформу и ослабить модерацию контента.

Рената Валеева