Цивилев и Минниханов обсудили в Казани подготовку к «Энергопрому-2026»

Сегодня в Казани под председательством министра энергетики Сергея Цивилева состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению Казанского международного энергетического форума «Энергопром-2026». Ключевым решением встречи стало придание форуму федерального статуса. В заседании принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках специализированной выставки традиционно презентуются передовые знания и технологии, перспективные проекты совершенствования энергетической инфраструктуры.

Минниханов подчеркнул, что за 25 лет форум доказал свою эффективность как площадка для демонстрации современных энергоэффективных технологий и взаимодействия энергетического сообщества России и зарубежных стран.

— Благодарю Сергея Евгеньевича за поддержку наших инициатив и за решение возглавить организационный комитет энергетического форума в Казани в 2026 году. Это позволит форуму подняться на качественно новый уровень, — отметил раис Татарстана.

В свою очередь, Цивилев предложил масштабировать формат «День поставщика», традиционно проводимый в рамках форума.

— Мне понравилась идея с Днем поставщика. Производители из различных регионов России могут приехать и продемонстрировать свою продукцию и услуги, завести новые деловые связи. Сегодня мы двигаемся к достижению технологического суверенитета нашей страны, быстро осваиваем новые технологии. При наших амбициозных проектах разработка современного конкурентоспособного оборудования под наши современные технологии является стратегической задачей, — заявил министр энергетики.

Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что в этом году в форуме «Энергопром» приняли участие более 7 тыс. участников из семи стран мира и 20 регионов России.

Форум «Энергопром-2026» пройдет с 1 по 3 апреля на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». Ключевыми темами мероприятия станут вопросы цифровизации и киберзащиты в энергетической отрасли.

Рената Валеева