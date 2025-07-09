Nvidia стала первой публичной компанией с рыночной стоимостью $4 трлн

Nvidia впервые достигла стоимости в $4 триллиона, став первой в истории публичной компанией с таким уровнем капитализации. На фоне бума интереса к технологиям искусственного интеллекта ее акции выросли на 2,4%, достигнув $164 за бумагу. Это позволило Nvidia опередить Apple и Microsoft по весу в индексе S&P500, где ее доля составляет 7,3%, тогда как Apple и Microsoft занимают около 7% и 6% соответственно.

Рост Nvidia стал результатом стремительного спроса на ее AI‑чипы, особенно серии Blackwell, и другие решения для крупных дата‑центров. С апреля котировки компании увеличились примерно на 74%, чему способствовали улучшение торговых отношений после апреля и общее ралли технологического сектора. Аналитики отмечают, что Nvidia играет ключевую роль в структуре ИИ‑инфраструктуры, и ее доминирующее положение поддерживает уверенность инвесторов.

Среди сопутствующих факторов — ожидания, что Microsoft может достичь $4 трлн уже в ближайшие месяцы. Некоторые аналитики считают, что Nvidia не собирается на этом останавливаться: при дальнейшей поддержке роста AI‑рынка ее рыночная капитализация вполне может достичь $5 трлн в течение 18 месяцев. Несмотря на опасения по поводу возможных потерь из‑за ограничений на экспорт в Китай (CEO предупреждал о риске потерь до $15 млрд), торги демонстрируют стойкое доверие рынка.

Артем Гафаров