Путешественники в Казани чаще выбирают 4-звездочные отели на 8 ночей

Фото: предоставлено Т. Ильченко

Наибольшей популярностью этим летом пользуются четырехзвездочные отели. Самые доступные «четверки» находятся в Краснодаре и Омске — там на среднюю зарплату по России можно забронировать номер на 18 ночей. Второе место занимает Волгоград с 15 ночами, а третье делят Челябинск и Ростов-на-Дону, где можно остановиться на 14 ночей, сообщили «Реальному времени» в «Отелло».

При этом города, входящие в список наиболее популярных направлений, показывают более высокую стоимость проживания в отелях «четыре звезды». Например, в Калининграде и Сочи (включая Адлер и Эстосадок) четырехзвездочный отель при средней зарплате обойдется в 6 ночей. Владивосток предлагает 7 ночей, а Казань, наряду с Санкт-Петербургом, занимает третье место с конца в этом списке, предлагая возможность остановиться в четырехзвездочном отеле на 8 ночей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казань, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Нижним Новгородом, Владивостоком, Новосибирском, Екатеринбургом, Краснодаром и Калининградом, входит в топ-10 наиболее популярных направлений для путешествий летом 2025 года. Анализ доступности отелей в этих городах по другим категориям также показывает интересные тенденции:

Пятизвездочные отели: среди 10 городов-лидеров по популярности самые доступные отели «5 звезд» находятся в Нижнем Новгороде — там на среднюю зарплату в таком отеле можно прожить 11 ночей. Не отстают Новосибирск и Краснодар — 10 ночей. Самые дорогие гостиницы этой категории находятся в Сочи, где на среднюю зарплату россияне могут забронировать номер лишь на 2 ночи.

Трехзвездочные отели: это вторая по популярности категория у путешественников. Дольше всего на среднюю зарплату россияне могут пожить в Краснодаре (26 ночей), Новосибирск предлагает 23 ночи, а Москва — 17 ночей. Меньший срок проживания — во Владивостоке, всего 9 ночей.

Отели в категориях одна-две звезды или без звезд: средняя цена на номера здесь значительно ниже. Из топ-10 популярных городов дольше всего получится пожить в Новосибирске, где россияне могут себе позволить остановиться на целый месяц (30 ночей). Недалеко ушел и Краснодар (29 ночей), а на третьем месте — Екатеринбург (26 ночей). Менее бюджетными в этой категории оказались отели Сочи, где на среднюю зарплату можно забронировать номер в среднем на 12 ночей.



Рената Валеева