NYT: экономики мира переключаются с торговли с США на БРИКС

Фото: Мария Зверева

Крупнейшие развивающиеся экономики мира, объединенные в БРИКС, активно переключаются на углубление внутренней торговли и укрепление связей в рамках блока, игнорируя попытки США заключить новые торговые сделки. Об этом пишет газета The New York Times, передает РИА «Новости».

По данным американского издания, вместо того чтобы спешить заключать торговые соглашения с Соединенными Штатами, страны-члены БРИКС, собравшиеся на двухдневном саммите в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, пообещали углублять связи и активно работать над преодолением бюрократических барьеров для упрощения взаимной торговли.

— Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все — от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы, — цитирует The New York Times итоги встречи. Газета подчеркивает, что действия Вашингтона меняют экономические связи по всему миру и подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напряжение в мировой торговой системе усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа. В воскресенье, 7 июля, он написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает «антиамериканскую» политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем, по его словам, никаких исключений не будет.

В ответ на эти угрозы советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим в понедельник выразил мнение, что Вашингтон «выстрелит себе в ногу», если решит ввести такие пошлины.

Рената Валеева