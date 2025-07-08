Межрегиональная ОПГ сутенеров предстанет перед судом в Уфе: география преступлений охватила и Татарстан

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Калининском районном суде Уфы начнется рассмотрение масштабного уголовного дела в отношении межрегиональной преступной группировки, специализировавшейся на организации занятия проституцией. Деятельность ОПГ, по данным следствия, распространялась на территорию нескольких регионов России, включая Татарстан, сообщили в пресс-службе.

На скамье подсудимых окажется 21 человек в возрасте от 24 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности, им инкриминируется целый ряд тяжких статей Уголовного кодекса РФ. Среди ключевых обвинений — создание криминального сообщества, руководство им и участие в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), организация занятия проституцией, в том числе с применением насилия и угрозой его применения, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для этого (чч. 1, 2 ст. 241 УК РФ), а также вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ).

Для обеспечения бесперебойной работы подпольной сети в структуру ОПГ были вовлечены 20 человек, выполнявших функции управляющих, диспетчеров и водителей. Услуги предоставлялись в специально арендованных квартирах, а их стоимость варьировалась от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2023 год в занятие проституцией было вовлечено семь девушек.

Рената Валеева